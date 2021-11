Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Senioren werden Geldbörsen gestohlen

Bückeburg/Obernkirchen (ots)

(ma)

Am Dienstag sind in Bückeburg und in Obernkirchen erneut zwei Senioren beim Einkaufen in Supermärkten bestohlen worden. Den Geschädigten wurden die Geldbörsen entwendet.

In Obernkirchen wurde einer 82jährigen Kundin eines Einkaufsmarktes gg. 11.00 Uhr an der Neumarktstraße während des Einkaufens das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet, die die Frau in ihren Einkaufswagen hineingestellt hatte.

Die Bestohlene konnte gegenüber der Polizei keine Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen.

In dem Portemonnaie befand sich ein dreistelliger Eurobetrag und nahezu alle wichtigen Ausweiskarten.

Um 11.30 Uhr wurde ein 80jähriger Bückeburger Opfer eines Portemonnaiediebstahls. Der Senior kaufte in einem Supermarkt an der Bückeburger Kreuzbreite ein und legte nach dem Bezahlen an der Kasse seine Geldbörse offen auf die Einkäufe.

Beim anschließenden Einkauf bei einem benachbarten Discounter bemerkte der 80jährige, dass sein Portemonnaie verschwunden und offensichtlich gestohlen wurde.

Auch in diesem Fall sind dem Geschädigten keine verdächtigen Personen aufgefallen. Wie bereits bei dem Diebstahl in Obernkirchen sind neben dem Bargeld in dreistelliger Höhe auch hier die Ausweiskarten mit entwendet worden.

