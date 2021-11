Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Illegale Entsorgung von Grünschnitt und Motoröl

Nienburg (ots)

(KEM) Ein bislang unbekannter Täter entsorgte in der Zeit von Dienstag, ca. 23.00 Uhr, auf Mittwoch, ca. 15.30 Uhr, insgesamt 13 dunkelblaue Müllsäcke mit gelbem Zugband mit Grünschnitt sowie einen Kanister Motoröl an einem Waldstück am Kräher Weg am Ortsausgang von Langendamm. Der Kanister war umgekippt und ein Teil des Motoröls, nach ersten Erkenntnissen jedoch nur auf das am Waldboden liegende Blattwerk, ausgelaufen. Die Polizei verständigte das Forstamt sowie den Bauhof und leitete ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen des Umweltdeliktes ein. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter (05021) 97780 zu melden.

