Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Eine bislang unbekannte Person befuhr am Dienstag, den 16.11.2021, zwischen ca. 17.00 Uhr und 18.00 Uhr mit einem Kraftfahrzeug die Celler Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und touchierte in Höhe eines Möbelhauses im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines rechtsseitig in einer Parkbucht abgestellten weißen VW Transporters. Die Person fuhr weiter, ohne den Verkehrsunfall bei dem Geschädigten oder der Polizei anzuzeigen. Der Spiegel des geparkten Transporters riss ab und hing nur noch an den verbauten Kabeln, darüber hinaus fielen auch Spiegelteile des unfallverursachenden Fahrzeugs auf die Fahrbahn. Die Polizei stellte die Teile sicher und ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise werden unter (05021) 97780 entgegengenommen.

