Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Jugendliche begehen Ladendiebstahl

Obernkirchen (ots)

(ma)

Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren haben am Mittwoch um 11.00 Uhr in einem Obernkirchener Drogeriemarkt an der Neumarktstraße aus der Kosmetik-u. Schmuckabteilung Waren entwendet und wurden dabei von den Angestellten des Marktes ertappt.

Nach dem Ansprechen durch eine Angestellte flüchtete die 17jährige, wobei die 15jährige festgehalten werden konnte.

Die 15jährige wehrte sich gegen das Festhalten und schubste die Angestellte zu Boden, die sich dadurch am Bein verletzte. Die Ladendiebin musste von weiteren Mitarbeiterinnen des Drogeriemarktes festgehalten werden, die sich weiterhin weigerte im Markt zu bleiben.

Die flüchtige 17jährige Täterin konnte durch die Polizei Obernkirchen ermittelt und befragt werden.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen Ladendiebstahl bzw. Räuberischen Diebstahl eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell