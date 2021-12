Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Trunkenheitsfahrt++

Oldenburg (ots)

++Trunkenheitsfahrt++ Am Freitag, den 24.12.2021, um 00:50 h, hörte ein Zeuge auf der Cloppenburger Straße 72 in Oldenburg einen lauten Knall. Er sah dann eine Frau in einen PKW Ford einsteigen und wegfahren. Das Fahrzeug konnte mit der 29 jährigen Fahrzeugführerin an der Halteranschrift angetroffen werden. Während der Fahrt ist man angeblich gegen den rechten Bordstein gefahren, woraufhin der Reifen des rechten Vorderrades platzte. Bei der Fahrzeugführerin wurde ein Atemalkohol (1,37 Promille) festgestellt. Ein Ermittlungsverfahren Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

