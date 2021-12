Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mannheim-Jungbusch (ots)

Einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen Samstagmorgen und Montagnachmittag im Stadtteil Jungbusch. Der Fahrzeughalter hatte den Audi am frühen Samstagmorgen, gegen 3 Uhr in der Hafenstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Montagabend, gegen 17.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war es am Heck erheblich beschädigt und war mit dem rechten Hinterrad über den Bordstein hinweg auf den Gehweg geschoben. Offenbar war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bei Vorbeifahren gegen das Fahrzeug gestoßen und ist anschließend einfach davongefahren. Der Schaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise um Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

