Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 38-jährige Frau verursachte am Dienstagabend in Sandhausen unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall. Die Frau war gegen 21.30 Uhr mit ihrem Renault in der Hauptstraße von der L 598 kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. In Höhe der Friedrichstraße kam sie an einer Engstelle zu weit nach links, sodass ein entgegenkommender 59-jähriger VW-Fahrer versuchte, nach rechts auszuweichen. Allerdings konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass die 38-Jährige stark schwankte und deutliche Artikulierungsprobleme zeigte. Zudem war deutlicher Alkoholgeruch in ihrem Atem feststellbar. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

