POL-MA: Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) - Privates Treffen, mehrere Hausstände aufgelöst

NußlochNußloch (ots)

Zeugen verständigten am 09.01.2021 gegen 17.45 Uhr die Polizei, da sich eine Vielzahl an Personen in ein Einfamilienhaus in der Karl-Gehrig-Straße begeben hatten und sich darin aufhielten. Die Überprüfung durch eine Streifenbesatzung ergab, dass in dem Einfamilienhaus tatsächlich ein Treffen mehrerer Hausstände einer Großfamilie abgehalten wurde. Die Zusammenkunft wurde unverzüglich aufgelöst, die Personalien aller 32 anwesenden erwachsenen Personen erhoben. Sie werden wegen des Verstoßes gegen die CoronaVO angezeigt. Insgesamt waren 12 Polizeibeamte zur Überprüfung eingesetzt. Im Nachgang zu der Auflösung kam es noch zu einem Verkehrsunfall, als eine 55-jährige Teilnehmerin des Treffens bei der Abfahrt mit ihrem Mitsubishi einen parkenden Dienstwagen streifte. Am Mercedes und am Mitsubishi entstand ein Schaden von jeweils 1.500 Euro.

