Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Fahrradkontrollen

Rust (ots)

Im Rahmen mehrerer Verkehrskontrollen durch Beamte des Polizeipostens Rust am frühen Montagabend wurde insgesamt 14 Fahrradfahrer genauer unter die Lupe genommen. Im Zeitraum zwischen 18.45 Uhr und 19.45 Uhr unterzogen die Ordnungshüter im gesamten Ortsbereich vor allem mitgeführten Velos einer genaueren Überprüfung. An sieben Zweirädern war hierbei die Beleuchtung mangelhaft, an einem weiteren Fahrrad waren die Bremsen nicht ordnungsgemäß funktionsfähig. Die Weiterfahrten mussten jeweils untersagt werden.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell