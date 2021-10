Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Geldautomat gesprengt

Rheinau (ots)

In der Nacht zum Dienstag sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in der Straße 'Am Glockenloch' und flüchteten in unbekannte Richtung. Gegen 03.30 Uhr meldete ein Anwohner einen lauten Knall im Bereich des dortigen Bankpavillon. Er beobachtete mehrere maskierte Personen, die nach der Sprengung den Geldautomat leer räumten und mit einem dunklen Fahrzeug flüchteten. Unbeteiligte Personen wurden durch die Explosion nicht verletzt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, der Pavillon wurde komplett zerstört. Beamte der Kriminalpolizei begannen am frühen Morgen mit den Ermittlungen und der Spurensicherung.

Die Polizei sucht nach Zeugen, denen vor oder nach der Explosion gegen 3:30 Uhr verdächtige Personen oder der dunkle Pkw im Bereich des Bankpavillons aufgefallen sind. Hinweistelefon: 0781/212820.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell