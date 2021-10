Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher gelangten gewaltsam, durch Aufhebeln der Eingangstür, am Dienstag in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 14.45 Uhr in ein Haus in der Straße Stefansplatz. Die Unbekannten erbeuteten nach derzeitigen Stand der Ermittlungen einen Tresor. Laut einer Zeugenaussage sei ein dunkler PKW mit offenem Kofferraum zur Tatzeit vom Hof gefahren. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer 07841 7066-0 zu melden.

/jv

