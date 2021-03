Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Drogenschmuggler wurde bereits mit Haftbefehl gesucht

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat Samstagnachmittag einen 26-Jährigen festgenommen, der wegen einer Verurteilung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis per Haftbefehl gesucht wurde. Wie sich herausstellte, hatte der Mann diesmal versucht Drogen über die deutsch-niederländische Grenze zu schmuggeln. Bei ihm wurde ein Päckchen gefunden, bei denen es sich wahrscheinlich um Amphetamine handelt. Er sitzt jetzt in einem Gefängnis. Der Mann war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Reisezug aus den Niederlanden. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung wurde er bei Ankunft des Zuges gegen 13:25 Uhr im Bahnhof Bad Bentheim von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien des 26-jährigen Polen stellten die Beamten fest, dass die Justiz mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ. Aus einer Verurteilung aus dem Jahre 2020 wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hatte er noch eine offene Geldstrafe von 600,- Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen zu verbüßen. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten die Bundespolizisten zudem noch ein Päckchen mit insgesamt rund 100 Gramm vermutlich Amphetaminen, die der Mann in seiner Jacke versteckt hatte. Der 26-Jährige wurde verhaftet und von den Bundespolizisten zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die beschlagnahmten Drogen haben einen Wert von rund 1000,- Euro im Straßenverkauf. Das Amtsgericht Lingen hat Haftbefehl erlassen. Die abschließenden Ermittlungen wegen des Drogenschmuggels werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell