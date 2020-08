Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) E-Bike gestohlen (31.07.2020)

Donaueschingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Fahrraddiebstahl, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Dürrheimer Straße begangen wurde. Ein Unbekannter entwendete ein verschlossen vor dem Gebäude Dürrheimer Straße 21 abgestelltes schwarzes E-Bike der Marke TREK, Powerfly 5, im Wert von über 3.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

