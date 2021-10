Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Kripo sucht Zeugen nach Einbruch

Lichtenau (ots)

Nach einem Einbruch in ein Geschäft in der Straße "Im Gewerbegebiet" in den frühen Donnerstagmorgenstunden der vergangenen Woche, sind die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und schafften einen vorgefundenen Tresor ins Freie und schließlich davon. Zeugen, die im Zeitraum zwischen Mittwoch, 06.10.2021, 22 Uhr und Donnerstag, 07.10.2021, 04 Uhr in dem Bereich verdächtige Personen, Fahrzeugen oder andere Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kripo.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell