POL-WOB: 30-Jähriger kommt nach Diebstahl, versuchter KV und Bedrohung ins Gewahrsam

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Rottorfer Straße

02.09.2021, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr

Zwei 30- und 44-jährige Männer aus Königslutter wurden am Donnerstagabend bei einem Ladendiebstahl in der Rottorfer Straße erwischt. Kurze Zeit später belästigte der 30-Jährige Kunden vor dem Markt und bedrohte den Geschäftsführer mit einem Ast. Beide Diebe erhielten einen Platzverweis durch die Polizei. Am frühen Abend fiel der 30-Jährige durch Lärmbelästigung auf. Dabei bedrohte und beleidigte er einen Polizeibeamten. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der alkoholisierte Königslutteraner in Gewahrsam genommen und musste später aufgrund psychischer Probleme in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden.

Am frühen Donnerstagabend fielen einem Ladendetektiv zwei Männer auf, die mit mehreren Getränkedosen und einer Brille an den Kassen vorbeigingen, ohne zu bezahlen. Während der 44-Jährige von dem Detektiv festgehalten und in die Büroräume gebracht werden konnte, verließ der 30-Jährige zunächst den Einkaufsbereich. Kurze Zeit später kam er mit einem circa 1,50 m langen, nicht ganz Unterarm großen Ast zurück, und belästigte sich vor dem Einkaufsmarkt aufhaltende Kunden. Daraufhin wurde der Königslutteraner von dem Marktleiter angesprochen und versucht zu beruhigen. Dies gelang nicht. Der Mann richtete seine Aggressionen nun gegen den Marktleiter, beleidigte diesen und schlug ihm mit der flachen Hand gegen die Brust. Der Schlag mit dem Ast gegen den Marktleiter konnte glücklicherweise durch diesen sowie einem zu Hilfe kommenden Passanten verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Bei der Durchsuchung der Diebe durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde bei dem 44-Jährigen ein Messer aufgefunden. Beide Personen erhielten einen Platzverweis und es wurde eine Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen gefertigt.

Zwei Stunden später fiel der 30-Jährige erneut auf. Dieses Mal wurde die Polizei verständigt, dass der Mann in seiner Wohnung erheblichen Lärm verursachen würde. Vor dem Haus trafen die eingesetzten Polizeibeamten den Mann in Begleitung seines 44-jährigen Bekannten an. Der stark alkoholisierte Königslutteraner wurde durch die Beamten angesprochen, zeigte sich aber wenig einsichtig und wurde zunehmend aggressiver. Der 30-Jährige bedrohte und beleidigte einen der Beamten und ging bedrohlich auf diesen zu. Erneut wurde ihm ein Platzverweis für den Innenstadtbereich erteilt und er wurde aufgefordert nach Hause zu gehen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und konnte auch nicht durch den Freund zum Gehen überredet werden. Zur Durchsetzung des Platzverweises und aufgrund des weiterhin sehr aggressiven Verhaltens des Mannes wurde dieser in Gewahrsam genommen. Im späteren Verlauf wurde der 30-Jährige aufgrund psychischer Probleme in eine Spezialkinik in Königslutter eingewiesen.

