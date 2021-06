Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizeihubschrauber unterstützt bei der Fahndung nach Einbrechern

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Dienstag, 15. Juni, gegen 2.50 Uhr, drangen Unbekannte in die Büroräume eines Betriebs an der Wittekindstraße ein.

Sie verschafften sich durch zuvor eingeworfene Fensterscheiben Zutritt in das Objekt und durchsuchten mehrere Büroräume nach Diebesgut.

Mehrere Einsatzkräfte der Polizei umstellten nach einer Alarmauslösung das Firmengelände und durchsuchten anschließend das Gebäude. Trotz der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, gelang es den Tätern, unerkannt zu flüchten.

Zur Höhe des Sachschadens und zu möglichem Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

