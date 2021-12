Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Radfahrern+++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, den 25.12.2021, gegen 14:29 Uhr, ereignete sich in Bad Zwischenahn, Ortsteil Ohrwegerfeld, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Radfahrern. Ein 59-jähriger und eine 56-jährige aus Westerstede befahren mit ihren Pedelecs ordnungsgemäß den Radweg der Ocholter Straße. Ein 73-jähriger Pkw Fahrer aus Westerstede befährt den Hochtanger Weg und will auf die Ocholter Straße einbiegen. Er übersieht die vorfahrtberechtigten Radfahrer und es kommt zum Zusammenstoß. Beide Radfahrer stürzen und verletzen sich leicht. Sie werden zur medizinischen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entsteht leichter Sachschaden.

