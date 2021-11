Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln-Appelhülsen, Heitbrink, gefährliche Körperverletzung aus einer Gruppe

Coesfeld (ots)

Am 01.11.2021, gegen 00:35 Uhr, wurde ein 18-jähriger Mann aus Münster, von ca. 6 unbekannte Personen, auf einer Feierlichkeit (Halloweenparty) in der Reithalle am Heitkamp in Nottuln-Appelhülsen, geschlagen und am Boden liegend getreten. Alle unbekannten Personen waren dunkel gekleidet, männlich und ca. 20 Jahre alt. Der Geschädigte wurde mit einem eingesetzten Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell