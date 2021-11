Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Steinkuhle, Baucontainer aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Am 29.10.2021, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr, brach/en unbekannte/r Täter in einen Baucontainer im Bereich des Neubaugebietes "An der Steinkuhle" in Dülmen ein. Aus dem Baucontainer wurden diverse Werkzeuge entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02541-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell