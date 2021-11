Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Königswall, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Coesfeld (ots)

Am 31.10.2021, gegen 03:30 Uhr, kontrollierte die Polizei Dülmen einen Fahrer eines Motorrollers (KKR) auf dem Königswall in Dülmen. Da der Rollerfahrer zunächst angab seine gesamten Papiere lediglich vergessen zu haben, sollten diese an der Wohnanschrift des 67-jährigen Mannes aus Dülmen eingesehen werden. Nachdem der Mann lediglich die Zulassungspapiere vorlegen konnte, räumte er ein, dass er niemals im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen sei und den Motorroller immer illegal genutzt habe. Eine Strafanzeige gegen den Mann wurde gefertigt!

