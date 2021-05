Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau

BAB6: Verkehrsunfall - Zwei Pkw beteiligt

PM Nr.1

Mannheim-Rheinau / BAB6 (ots)

Gegen 15.15 Uhr kam es auf der BAB6 in Fahrtrichtung Heilbronn, auf Höhe MA-Rheinau, zu einem Verkehrsunfall. An dem Unfall waren zwei Pkw beteiligt. Ein Fahrstreifen ist derzeit gesperrt. Über verletzte Personen ist noch nichts bekannt. Neben der Polizei befinden sich auch ein Rettungs- sowie Notarztwagen am Unfallort.

