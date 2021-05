Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Vorfahrt missachtet /

Mannheim (ots)

Am Samstag kurz vor 07.00 Uhr missachtete ein Opel-Fahrer, der auf dem Friedrichsring in Richtung Kurpfalzbrücke fuhr, die Vorfahrt eines von der Kurpfalzbrücke abbiegenden VW-Fahrers. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste der Friedrichsring in Fahrtrichtung Wasserturm vorläufig gesperrt werden. Gegen 08.30 Uhr waren die Reinigungsarbeiten beendet und die Fahrbahn konnte wieder freigegeben werden. Es kam zu geringen Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell