Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Alkoholisierter Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Offensichtlich stark alkoholisiert war am Samstagmorgen ein 56-jähriger Heidelberger, der mit seinem Fahrrad den Eisengreinweg in Richtung Rohrbacher Straße entlangfuhr. Er prallte kurz vor halb vier gegen einen geparkten Mercedes und verletzte sich hierbei so schwer, dass er schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro.

