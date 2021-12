Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung PK Westerstede +++Hilflose ältere Dame kann gerettet werden !!!! Vorbildliche Nachbarn erkennen die ernste Lage+++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag wurde die Polizei Westerstede nach Ocholt gerufen, weil aufmerksame Nachbarn sich um ihre Nachbarin sorgten. Entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit hatte die ältere Dame nicht die Tageszeitung aus dem Briefkasten entnommen, was die Nachbarn glücklicherweise sofort aufhorchen ließ. Diese versuchten direkt Kontakt zu ihrer Nachbarin herzustellen, aber alle Versuche, sie zu erreichen, schlugen fehl. Dann reagierten sie absolut professionell und vorbildlich: Sie wählten den Notruf, so dass umgehend die Polizei Westerstede und der Rettungsdienst Ammerland alarmiert wurden. Wenig später konnten die Polizeibeamten vor Ort feststellen, dass sich die ältere Dame offenbar in hilfloser Lage in ihrer Wohnung befand. Die sofort alarmierte Feuerwehr Ocholt konnte in kürzester Zeit die Wohnung professionell öffnen, so dass der Rettungsdienst die Erstversorgung vor Ort übernehmen konnte. Die erkrankte ältere Dame konnte dann in das Klinikzentrum verbracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. Ein besonderer Dank und ein ganz großes Lob gilt daher den Nachbarn, die sich fürsorglich, engagiert und damit äußerst vorbildlich verhalten haben. Nur ihnen ist es zu verdanken, dass die ältere Dame aus ihrer hilflosen Lage befreit und medizinisch versorgt werden konnte. Die ältere Dame, die auf dem Wege der Besserung ist, hatte großes Glück dank ihrer Nachbarschaft und blickt somit wieder fast genesen und mit großer Dankbarkeit auf das Neue Jahr !

