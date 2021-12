Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht - Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht in Edewecht gesucht.

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, 30.12.21, um 10:15 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Unfall auf dem Parkplatz des dortigen Aldi-Marktes. Der Fahrer eines PKW Mercedes soll beim rückwärts Ausparken einen anderen in einer Parklücke abgestellten PKW Mercedes beschädigt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edewecht unter der Rufnummer 04405 925960 in Verbindung zu setzen.

