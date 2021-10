Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Einfamilienhaus in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag, 01.10. und Donnerstag, 07.10. in ein Einfamilienhaus an der Straße Breede Riek eingebrochen.

Die Unbekannten gelangten durch ein eingeworfenes Fenster in das Wohnhaus und durchsuchten anschließend Schränke und Schubladen. Sie entwendeten unter anderem eine Musikanlage und einen Fernseher.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell