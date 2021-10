Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebstahl aus Wohnhaus an der Klosterstraße - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am Mittwochnachmittag (06.10.) wurde die Polizei über einen Diebstahl aus einem Wohnhaus an der Klosterstraße informiert. Zeugen gaben an, dass am Vormittag (gegen 11.00 Uhr) ein bislang unbekannter Täter das Wohnhaus in einem unbeobachteten Moment betreten habe. Anschließend nahm der Mann eine Geldbörse und Schmuck an sich. Bei der Flucht konnte der Unbekannte beobachtet werden. Er hatte den Beschreibungen nach blonde Haare, war ca. 185 cm - 190 cm groß und schmal gebaut. Zu dem Zeitpunkt trug er eine Brille und eine Jeansjacke.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Wer hat den Mann in der Umgebung beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell