Polizei Gütersloh

POL-GT: Brandentstehung an Sporthalle - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Die Polizei Gütersloh wurden am Montagnachmittag (04.10., 17.00 Uhr) über eine leichte Brandentstehung an der Schulstraße informiert. Ein Zeuge entdeckte die Brandentstehung mit leichtem Sachschaden am Treppenaufgang der Sporthalle der Sekundarschule und konnte das Feuer selbstständig löschen. Feuerwehrkräfte mussten nicht mehr hinzugezogen werden. Durch den Brand wurde ersten Erkenntnissen zufolge ein angrenzendes Gebüsch sowie die Holzverkleidung am Treppenaufgang beschädigt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Montagnachmittag verdächtige Feststellungen im Bereich der Sporthalle an der Schulstraße gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell