Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - 22-Jähriger begeht mehrere Verkehrsverstöße

Baden-Baden (ots)

Am Donnerstagabend um 21:30 Uhr beging ein Audi-Fahrer auf der B500 gleich eine Vielzahl an Verkehrsverstößen. Eine Streife des Polizeireviers Baden-Baden wurde auf den 22-Jährigen aufmerksam, als dieser mit stark überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts Richtung Autobahn fuhr und einen anderen PKW rechtseitig auf einer Sperrfläche überholte. Nachdem er kurz vor dem Europakreisel ausgebremst wurde, beschleunigte der junge Fahrer danach wieder stark und fuhr mit augenscheinlich mindestens 120 Stundenkilometern im 60er-Bereich. Auf der Brücke über die Rheintalbahn beschleunigte der 22-Jährige sein Fahrzeug trotz regennasser Fahrbahn immer weiter. Kurz vor der Kreuzung der B500 mit der L75, war der Audi immer noch etwa 120 Stundenkilometer schnell und überfuhr eine durchgezogene Linie, um noch kurz vor der rotanzeigenden Ampel zwei PKW und einen LKW zu überholen, obwohl seine Sicht durch aufgewirbeltes Wasser stark eingeschränkt war. Die Anhaltezeichen der Polizei missachte er konsequent, bis diese es schaffte ihn sicher zu überholen und er, bei etwa 130 Kilometerprostunde, mittels Handkelle zum Anhalten bewegt werden konnte. Nun erfolgt eine Meldung an die Führerscheinstelle und eine gesammelte Ordnungswidrigkeitenanzeige.

/rv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell