Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Offenburg (ots)

Ein Unfall hat am Donnerstag zu etwa 13.000 Euro Sachschaden geführt. Ein 22-jähriger Mini-Fahrer fuhr gegen 11.40 Uhr von der Marlener Straße auf die Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Hauptstraße ein. Am Kreisverkehr wurde er vermutlich von einem 44-jährigen LKW-Fahrer übersehen, welcher sein Fahrzeug vom Autobahnzubringer kommend in Richtung Innenstadt lenkte. Infolge kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der Autofahrer verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

