Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte klaut Bargeld aus einer Wohnung

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Unter einem Vorwand gelangte eine bislang unbekannte Frau am Mittwochvormittag (06.10., 11.15 Uhr) in ein Mehrfamilienhaus an der Alten Brennerei. In einem günstigen Moment betrat sie eine offen stehende Wohnung. Aus dieser entwendete sie Bargeld. Bei ihrer Flucht konnte die Diebin beobachtet werden. Sie war ca. 20 Jahre alt, hatte schwarze Haare und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke. Sie trug eine graue Damenhandtasche und einen Blumenstrauß bei sich. Geflüchtet sei sie mit einem für ihre Körpergröße auffallend kleinem Fahrrad.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell