Polizei Gütersloh

POL-GT: 35-Jähriger nach Hausfriedensbruch in Gewahrsam genommen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am Mittwochabend (06.10., 22.00 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh zu einem Einsatz an einem Restaurant am Prozessionsweg gerufen, weil ein 35-jähriger Harsewinkeler nach mehrmaligen Hausverbot erneut die Gaststätte betreten hatte. Die Beamten trafen im Bereich des Parkplatzes und des angrenzenden Schulareals auf den 35-Jährigen. Zuvor hatte der Harsewinkeler bereits einige Gäste des Restaurants beleidigt und beschimpft. Auch während der Kontrolle verhielt sich der 35-Jährige äußerst aggressiv und pöbelte in Richtung der Beamten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam und transportierten ihn zur Polizeiwache nach Gütersloh.

Noch während der Fahrt nach Gütersloh kam es im Streifenwagen zu einem Widerstand. Der 35-Jährige versuchte u.a. durch Tritte die Beamten zu verletzen. Zwischenzeitlich musste die Fahrt zur Wache unterbrochen werden, um die Verletzungsgefahr für ihn selber, aber auch für die Polizeibeamten so gering wie möglich zu halten. Anschließend konnte die Fahrt zur Wache fortgeführt werden. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Der 35-Jährige muss sich nun in Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Widerstand und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.

