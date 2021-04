Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum - Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Krefeld (ots)

Am Freitag (23. April 2021) wurde eine Fußgängerin am Bockumer Platz von einem Autofahrer angefahren und leicht verletzt.

Gegen 13: 45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine 29-jährige Krefelderin die Uerdinger Straße am Bockumer Platz in nördliche Richtung überquerte. Sie wurde dort von einem Autofahrer, der die Uerdinger Straße in Richtung Innenstadt befuhr, beim Abbiegen erfasst. Der 81-jährige Krefelder Autofahrer kümmerte sich sofort um die leicht verletzte Fußgängerin, die eine ärztliche Behandlung ablehnte. (164)

