Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte - alkoholisierter Mann springt vor Autos

Krefeld (ots)

Am gestrigen Samstag (24. April 2021), gegen 20:00 Uhr sprang ein alkoholisierter Mann auf der Tannenstraße/Südstraße auf die Fahrbahn und versuchte gegen fahrende Fahrzeuge zu treten.

Zeugen meldeten der Polizei, dass ein Mann mehrfach plötzlich auf die Fahrbahn gesprungen sei und versucht habe gegen einen fahrenden Motorradfahrer und fahrende Autos zu treten. Getroffen habe er diese aber nicht. Schließlich sprang er dann vor ein fahrendes Auto, das der Fahrer mittels Notbremse anhalten konnte. Der 21-jährige polizeibekannte Krefelder war alkoholisiert und wurde durch hinzugerufene Polizeibeamte zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (163).

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell