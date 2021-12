Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Tageswohnungseinbruch++

Oldenburg (ots)

Am heutigen 29.12.2021 zwischen 08.35 Uhr und 12.15 Uhr ist es in Bad Zwischenahn, OT Rostrup, Elmendorfer Damm zu einem Tageswohnungseinbruch in/aus einem Einfamilienhaus gekommen. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte eruiert werden, dass eine unbekannte Täterschaft im rückwärtigen Bereich mit einem Stein das Glas eines Fensters eingeworfen hat und sodann über dieses in das Objekt gelangt ist. Dort hat man Bargeld und Schmuck in einer noch nicht abschließend verifizierten Summe entwendet und nun das Haus über das Einstiegsfenster verlassen. Die unbekannte Täterschaft hat sich danach unerkannt in unbekannte Richtung entfernt. Wer sachdienliche Hinweise, vor allem zu auffälligen Personen und verdächtigen Fahrzeugen geben kann, möge sich bitte bei der Polizei Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403 927 115 melden.

