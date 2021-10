Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.10.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Fahrzeug übersehen

Rund 9.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in einem Kreisverkehr in Buchen. Gegen 5.30 Uhr befuhr eine 41-Jährige mit ihrem BMW X3 die Straße "Am Ring" in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Beim Einfahren in den Autokreisel übersah sie vermutlich den bereits darin fahrenden und damit bevorrechtigten Mercedes GLA einer 51-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten zusammen, wodurch Sachschaden entstand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

