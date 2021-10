Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brennende Matratze im Waldstück

Dierdorf/Giershofen (ots)

Am 09.10.2021 gegen 16 Uhr erreicht die Freiwillige Feuerwehr Dierdorf ein Einsatz bezüglich einer brennenden Matratze in dem Waldstück Schönholz. Wie sich herausstellte hatte offenbar der bislang unbekannte Täter eine Matratze und das Gehäuse einer Einbaudeckenlampe angezündet. Zu weiteren Schäden kam es aufgrund des schnellen Einsatzes der Feuerwehr nicht. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

