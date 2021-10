Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Dürrholz/Daufenbach (ots)

Am Nachmittag des 09.10.2021 kam es in der Ortslage Dürrholz OT Daufenbach zu einem Verkehrsunfall mit einem 4-jährigem verletzten Kind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief der Junge hinter einem geparkten PKW unvermittelt auf die Fahrbahn. Dort stieß er gegen die Fahrzeugseite eines vorbeifahrenden PKW´s . Durch den Zusammenstoß wurde der Junge derart am Bein verletzt, dass eine weitere Behandlung im Krankenhaus notwendig wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell