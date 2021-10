Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Mannheim-Käfertal (ots)

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer hat am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr an der Kreuzung "Hinter dem Wolfsberg/Koblenzer Straße" die Vorfahrt eines 54-jährigen Peugeot-Fahrers missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Nachdem der BMW-Fahrer in den Kreuzungsbereich eingefahren war, konnte der Peugeot-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Fahrzeug des 19-Jährigen wurde in der Folge zunächst über eine Verkehrsinsel geschleudert. Danach kollidierte es mit einem Zaun und beschädigte ein abgestelltes Wohnmobil auf dem Hof eines angrenzenden Autohändlers. Der Sachschaden wird derzeit im Rahmen der Unfallermittlungen beziffert, dürfte aber mindestens im vierstelligen Bereich liegen. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt.

