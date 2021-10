Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erneuter Taschendiebstahl

Lüdenscheid (ots)

Eine 59-Jährige Lüdenscheiderin war am Mittwoch zwischen 15:00 Uhr und 15:20 Uhr zum Einkaufen in der Innenstadt unterwegs. In einem Geschäft stellte sie fest, dass ihre zuvor geschlossene Tasche offen stand. Das Portemonnaie mitsamt Inhalt aus dem Inneren fehlte. Obwohl sie nach eigenen Angaben die Tasche nicht ablegte und dauerhaft bei sich trug, bemerkte sie nichts vom Diebstahl. Die Polizei weist weiter eindringlich darauf hin, dass Wertgegenstände nicht in Taschen gelagert werden sollten. Portemonnaie und andere Dinge sollten so nah wie möglich am Körper getragen werden. Dazu bieten sich insbesondere die Innentaschen von Jacken oder Mänteln an. (schl)

