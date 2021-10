Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schaufenster eingeworfen

Halver (ots)

Das Schaufenster eines Reparaturservice für Elektrokleingeräte in der Frankfurter Straße wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 02:30 Uhr mit zwei Pflastersteinen eingeworfen. Eine Anwohnerin nahm zu diesem Zeitpunkt ein lautes Klirren war. Der oder die unbekannten Täter entwendeten vermutlich durch ein entstandenes Loch in der Scheibe Ausstellungsstücke. Das Technische Hilfswerk Halver übernahm die Notsicherung der beschädigten Scheibe. (schl)

