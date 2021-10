Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch

Lüdenscheid (ots)

Die Mitarbeiterin eines Versicherungsbüros an der Frankenstraße, stellte am Dienstagmorgen bei Arbeitsbeginn eine stark verzogene Tür fest. Vermutlich hatten Unbekannte in der Nacht versucht durch stumpfe Gewalteinwirkung Zutritt zum Innenraum zu erlangen. Sie scheiterten an der Tür. (schl)

