Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibe von PKW eingeschlagen

Halver (ots)

Am Dienstag schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines parkenden Jaguar F-Pace ein. Der Halter hatte seinen PKW zwischen 16:45 Uhr und 17:35 Uhr in einem Feldweg in Höhe der Straße Alte Landwehr abgestellt. Aus dem Innenraum wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. (schl)

