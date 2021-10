Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Firmengebäude

Hemer (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hebelten Unbekannte in der Straße Im Dümpel die Brandschutztür einer Firma auf. Mitarbeiter fanden am Morgen durchwühlte Schränke und Schubladen vor. Ob die Täter Beute machten, ist bislang nicht bekannt. Hinweise an die Polizei Hemer unter 02372-9099-0. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell