Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Sprengung eines Geldautomatenhäuschens

Goch (ots)

In der Nacht zu Sonntag (03.10.2021) kam es gegen 03:27 Uhr zur Sprengung eines Geldautomaten der Volksbank an der Niers auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Straße "Am Bösserhof".

Der Pavillon, in dem sich der Geldautomat befand, wurde durch die Explosion komplett zerstört.

Einem Zeugen waren unmittelbar vor der Explosion drei bis vier männliche Personen im Bereich des Pavillons aufgefallen. Im selben Moment, als der Zeuge von einem nahe gelegenen Parkplatz über den Notruf die Polizei informierte, kam es zur Explosion.

Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter im Anschluss in einem dunklen Fahrzeug in Richtung A 57. Wie viel Geld die Täter erbeuteten ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Kalkar hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter 02824 880. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell