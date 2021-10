Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Rees (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (1. Oktober 2021) in das Vereinsheim eines Sportvereins an der Ebentalstraße eingedrungen, nachdem sie die Eingangstür zum Gebäude aufgehebelt hatten. Sie gingen anschließend eine Innentür an, schafften es aber nicht, sie aufzubrechen. Die Täter blieben ohne Beute und flüchteten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

