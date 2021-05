Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Aktion "Achtung Auto" - Schüler lernen richtiges Verhalten im Straßenverkehr

Hoya (ots)

(pas) "Reaktionsweg + Bremsweg = Anhalteweg" - diese einleuchtende Formel haben die Schüler in Hoya in dieser Woche verinnerlicht. Der ADAC-Moderator, Gerhard Kreie, erklärt den Kindern durch Theorie und Praxis, dass alles, was sich bewegt, einen Bremsweg hat und welche Gefahren im Straßenverkehr hierdurch entstehen. Unter Einhaltung der Corona-Regeln durften die Schüler der fünften Klassen des Johann-Beckmann-Gymnasiums und der Marion-Blumenthal-Oberschule mit praktischen Übungen erlernen, den Anhalteweg eines annähernden Fahrzeugs besser einzuschätzen. Hierfür begannen die Kinder bei sich selbst und mussten nach einem kurzen Sprint auf Kommando stoppen. Dabei stellten sie schnell fest, dass ein sofortiges Anhalten nicht möglich ist. Der Versuch wurde anschließend auf das Auto übertragen. Auf der abgesperrten Fläche sollten die Kinder abschätzen, wie lange der Pkw braucht, um bei einem Tempo von 30, sowie 50 zum Stehen zu kommen. Hierfür bekam jedes Kind ein Hütchen. Dieses sollten sie in dem Bereich der Straße platzieren, wo sie ihrer Meinung nach sicher die Fahrbahn queren können. Viele Schüler waren überrascht darüber, wie lange das Fahrzeug bei einer Gefahrenbremsung noch weiterfährt und wie schnell die innerorts erlaubten 50 km/h im Realfall sind. Die gesamte Aktion wurde aufgrund der spielerischen Komponenten und dem daraus resultierenden Lerneffekt positiv aufgenommen.

