Polizei Dortmund

POL-DO: Jugendlicher versucht 79-Jähriger die Handtasche zu entreißen - und hat sich die Falsche ausgesucht...

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1160

Ein Jugendlicher hat am Donnerstagabend (22. Oktober) in Lütgendortmund versucht, einer 79-jährigen Dortmunderin die Handtasche zu entreißen. Dabei war er jedoch an die Falsche geraten. Denn diese setzte sich zur Wehr.

Es war gegen 17.15 Uhr, als die 79-Jährige zu Fuß auf der Westermannstraße unterwegs war. Dort sprach sie ihren ersten eigenen Angaben zufolge ein Jugendlicher an, ob er ihr behilflich sein könne. Als sie dies verneinte, griff er plötzlich nach ihrer Handtasche, die sie über die Schulter trug, und riss daran.

Das ließ sich die 79-Jährige jedoch nicht gefallen und versuchte, den Jugendlichen mit ihrem Gehstock abzuwehren. Von der Gegenwehr offenbar überrascht, ließ er von der Dortmunderin ab und flüchtete gemeinsam mit einem Mädchen, das offenbar zu ihm gehörte.

Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte anschließend am Heinrich-Sondermann-Platz auf zwei Personen, die der Zeugenbeschreibung entsprachen. Sie nahmen die beiden polizeibekannten Jugendlichen (eine 17-Jährige aus Witten und einen 15-Jährigen aus Dortmund) mit zur Wache.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen Raubes.

