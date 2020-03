Polizei Duisburg

POL-DU: Am 22. März ist der Tag der Kriminalitätsopfer

Duisburg (ots)

Seit 1991 erinnert der von der Opferhilfeorganisation WEISSER RING e.V. ins Leben gerufene Tag der Kriminalitätsopfer jedes Jahr am 22. März an die Situation der von Kriminalität und Gewalt betroffenen Menschen, die auf Schutz, praktische Hilfe und Solidarität der Gesellschaft angewiesen sind. Dieser Aktionstag soll das Bewusstsein für Opferbelange in Deutschland stärken und darüber hinaus verdeutlichen, wie wichtig es ist, Kriminalitätsopfer und ihre Angehörigen nicht allein zu lassen, den Blick für ihre Bedürfnisse zu schärfen und sich für die Verbesserung ihrer Rechte einzusetzen.

Die Polizei ist aufgrund ihrer Aufgabenzuweisung als Schutzorgan für die Gesellschaft und ihren Bürger/-innen in besonderem Maße dem Opferschutzgedanken verpflichtet. Dieser Verpflichtung kommen sämtliche Polizeibedienstete nach, sobald sie in Kontakt mit Kriminalitätsopfern treten. In herausragenden Fällen wird diese Aufgabe den sogenannten Opferschutzbeauftragten der jeweiligen Polizeibehörden übertragen, um einem dann erhöhten Beratungs- und Hilfebedarf Rechnung tragen zu können.

Die Polizei im Allgemeinen und deren Opferschutzbeauftragten im Besonderen fungieren hierbei unter anderem als eine Art Wegweiser in die Opferhilfelandschaft, in der der WEISSE RING eine der tragenden Säulen darstellt. Er steht für menschlichen Beistand und persönliche Betreuung, hilft den Opfern bei der Wahrung ihrer Rechte, leistet materielle und immaterielle Hilfen und vieles mehr.

Der langjährige Repräsentant der Duisburger Außenstelle des WEISSEN RINGS, Manfred Kaufeld, übergibt nun passend zum Tag der Kriminalitätsopfer "das Zepter" an seine Nachfolgerin, der Rechtsanwältin Alice Scaglione, die in Kürze die Leitung der Außenstelle Duisburg übernehmen wird. Mit ihr stellt sich der WEISSE RING in Duisburg neu auf, um den von Kriminalität und Gewalt betroffenen Menschen in dieser Stadt auch in Zukunft in bewährter Manier eine fundamentale Hilfestellung bieten zu können. An einer ehrenamtlichen Mitarbeit beim WEISSEN RING Interessierte sind im Übrigen immer herzlich willkommen. Die Polizei Duisburg freut sich auf die Fortsetzung dieser schon seit vielen Jahren erfolgreichen Kooperation in der Opferhilfe.

Der WEISSE RING Duisburg ist zurzeit telefonisch noch (nur) über das Landesbüro erreichbar (Tel.: 02421/16622). Opferschutzbeauftragte der Polizei Duisburg sind André Tiegs (Tel.: 0203/280 4257) und Martin Messer (Tel.: 0203/280 4258)

