Polizei Mönchengladbach

POL-MG: "Hier ist die Polizei!" - Unbekannte geben sich als Polizei aus um in Wohnung einzudringen

Mönchengladbach (ots)

Zwei noch unbekannte Männer haben am Sonntag, 14. März, um 23.50 Uhr in Gladbach an der Staufenstraße versucht, sich Zutritt zur Wohnung eines 26-Jährigen zu verschaffen, indem sie sich an der Gegensprechanlage als Polizisten ausgaben.

Laut eigenen Angaben des 26-Jährigen klingelten die beiden Männer an der Haustür des Mehrfamilienhauses, in dem er wohnt. Als er sich über die Gegensprechanlage meldete, sagten sie, hier sei die Polizei, man komme wegen einer Ruhestörung. Der 26-Jährige öffnete daraufhin seine Wohnungstür und sah sich plötzlich zwei Männern in ziviler Bekleidung gegenüber, die offensichtlich nicht der Polizei angehörten. Beide waren etwa 25 bis 30 Jahre alt; einer trug einen Kapuzenpullover, der andere eine dunkle Käppi. Sofort schlug der 26-Jährige seine Tür wieder zu und wählte den Polizeinotruf.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise von Zeugen. Diese nimmt sie unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jn)

